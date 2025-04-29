Отдельные металлические конструкции сооружения прогнили на 90 %. Предстоит большой объем дополнительных работ.

Специалисты БУ «Управление капитального строительства» провели дополнительные обследования отдельных конструкций моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра и выявили серьезные дефекты, которые не были отражены в проектной документации. Для их устранения придется провести дополнительные работы.

– Были выявлены дефекты конструкций мостового сооружения, которые приведут к дополнительным работам, – говорит директор учреждения Алексей Суховеев. – Речь идет главным образом о коррозии ортотропной плиты, в том числе в районе балластного корыта, которая местами достигает до 90 % толщины металла. Уже прорабатываются технические решения, которые позволят справиться с этим процессом без нарушений общего срока ремонта.

Участки коррозии также были зафиксированы в районе поперечных и продольных ребер плиты, а в стыковых сварных соединениях найдены трещины. В смете контракта это не было учтено, соответственно, придется не только корректировать документы, но формировать новый производственный график.

– Мы уже приступили к работе над частью дефектов, по другим ждем в первую очередь проектных решений, – отметил первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков. – Конечно, дополнительные работы потребуют привлечения дополнительной рабочей силы и времени.

Шестаков подчеркивает, что на данный момент проведение дополнительных работ на мосту не скажется на общих сроках его ремонта. Однако уже сегодня очевидно, что сроки перезапуска движения транспорта с одной половины моста на вторую придется сдвинуть. По мнению строителей, это можно будет сделать не раньше сентября. Полная картина ситуации станет ясна, когда на мосту снимут всю дорожную одежду. Сейчас эти работы проведены на три четверти.

А пока департамент строительства мэрии готовит пакет документов в адрес проектировщика – ООО «Мост». Компания, позиционирующая себя как преемник НПО «Мостовик», в соответствии с договором должна будет оплатить дополнительные строительные и проектные работы за свой счет.

На сегодняшний день капитальный ремонт моста у Телецентра завершен на 15 %. Сейчас на объекте работает около 100 человек. Строители в том числе очищают, обрабатывают и окрашивают металлические поверхности сооружения, занимаются устройством монолитных консолей будущей пешеходной его части, а в зоне, прилегающей к мосту, приступили к укреплению береговой линии на участке устройства котлована локальной канализации.