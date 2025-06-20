Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На Соборной площади уже проводятся монтажные работы.
Омичи готовятся отметить День молодежи на центральной площадке города – Соборной площади. Мероприятия будут длиться целых три дня, с 27 по 29 июня, и порадуют жителей насыщенной концертной программой. На площади уже возводят огромную сцену.
Откроет фестиваль 27 июня популярная омская группа «5УТРА», которая выступит с песнями на главной сцене праздника. Следующий день отметится появлением ярких звезд – 28 июня перед зрителями выступят известные исполнители JONY и Егор Крид.
Программа мероприятия охватывает также площадь Победы и пешеходную зону Любинского проспекта. Местным жителям  и гостям обещают незабываемые впечатления и веселое настроение.
В прошлом году проводившиеся в рамках Дня молодежи фестиваль молодости и музыкальный марафон на Соборной площади посетили более 120 тыс. омичей. Это стало новым рекордом праздника.
Мария Филимонова
·Культура/Афиша

На Соборной площади уже проводятся монтажные работы.
Омичи готовятся отметить День молодежи на центральной площадке города – Соборной площади. Мероприятия будут длиться целых три дня, с 27 по 29 июня, и порадуют жителей насыщенной концертной программой. На площади уже возводят огромную сцену.
Откроет фестиваль 27 июня популярная омская группа «5УТРА», которая выступит с песнями на главной сцене праздника. Следующий день отметится появлением ярких звезд – 28 июня перед зрителями выступят известные исполнители JONY и Егор Крид.
Программа мероприятия охватывает также площадь Победы и пешеходную зону Любинского проспекта. Местным жителям  и гостям обещают незабываемые впечатления и веселое настроение.
В прошлом году проводившиеся в рамках Дня молодежи фестиваль молодости и музыкальный марафон на Соборной площади посетили более 120 тыс. омичей. Это стало новым рекордом праздника.
Мария Филимонова