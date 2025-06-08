На Соборной площади планируется выступление известных артистов. Сцену поменяют, чтобы вместить больше зрителей.

В этом году в Омске, ставшем молодежной столицей России-2025, запланировано трехдневное празднование Дня молодежи. Мероприятия будут проходить с 27 по 29 июня, сообщил зампред областного правительства Иван Колесник.

– В этом году у нас День молодежи впервые будет проходить в настолько масштабном формате. Мы, как молодежная столица, будем отмечать его три дня. Праздничные мероприятия начнутся еще 27 июня и продлятся все выходные, – цитирует Колесника агентство ТАСС. – Будет очень много интересного, включая выступление известных артистов. Пока не будем раскрывать все планы.

На Соборной площади, где будут проходить основные мероприятия, изменят конфигурацию сцены, чтобы вместить больше зрителей.

В прошлом году проводившиеся в рамках Дня молодежи фестиваль молодости и музыкальный марафон на Соборной площади посетили более 120 тыс. омичей. Это стало новым рекордом праздника.