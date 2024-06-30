Событие проходило в рамках празднования Дня молодежи. Перед омичами выступили известные исполнители.

Событие проходило в рамках празднования Дня молодежи. Перед омичами выступили известные исполнители.

Итогом празднования Дня молодежи, которое проходило в Омске вчера, стали фестиваль молодости и музыкальный марафон на Соборной площади. В городе работали всевозможные просветительские площадки и интенсивы, а на сцене, наряду с молодежными коллективами, выступили известная российская певица Мари Краймбрери и рэпер Тимати.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, поздравляя со сцены собравшихся, заметил, что людей не сосчитать.

– В прошлом году праздник собрал более 100 тысяч человек, но я думаю, в этом году – еще больше. Сегодня у нас проходит масштабный фестиваль, и наше единение подчеркивает то, что мы вместе. Наш День молодежи можно считать международным, потому что в нем участвуют гости из стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана. Вы помните, что в прошлом году Омск боролся, и очень достойно, за звание Молодежной столицы России. Нам немного не хватило до победы, но столице и Владивостоку не стыдно уступить. И мы с вами договорились, что в этом году снова участвуем, – сказал Хоценко.

По уточненным данным, события посетили 120 тыс. человек. Это действительно новый рекорд.

День молодежи в России отмечается с 1993 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет сегодня составляют четверть населения Омской области.