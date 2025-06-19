Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Его концерт планируется в следующую субботу.
Стало известно, кто выступит на Дне молодежи в Омске, празднование которого продлится три дня. Хедлайнером станет Егор Крид. Его концерт, бесплатный для горожан, состоится в субботу, 28 июня, на Соборной площади.
Как сообщает «Омск_путеводитель», тогда же выступит Jony. А накануне, 27 июня, на сцену выйдут Анна и Никита Беляковы из группы «5УТРА».
Напомним, День молодежи планируется праздновать в Омске с 27 по 29 июня.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Его концерт планируется в следующую субботу.
Стало известно, кто выступит на Дне молодежи в Омске, празднование которого продлится три дня. Хедлайнером станет Егор Крид. Его концерт, бесплатный для горожан, состоится в субботу, 28 июня, на Соборной площади.
Как сообщает «Омск_путеводитель», тогда же выступит Jony. А накануне, 27 июня, на сцену выйдут Анна и Никита Беляковы из группы «5УТРА».
Напомним, День молодежи планируется праздновать в Омске с 27 по 29 июня.
Андрей Андреев