Основной обвиняемый в лишении жизни Евангелины А. пошел в отказ.

В деле об убийстве московской школьницы Евангелины А. появились новые детали. Трагедия произошла в июле прошлого года. 22 июля подросток, приехавшая вместе со своей семьей из Москвы, поссорилась с родителями и ушла гулять в парке Победы. С тех пор живой ее никто не видел. 15-летнюю девушку искали три дня. А на четвертый день очевидцы обнаружили обмотанное скотчем тело на лодочной станции в районе улицы 3-й Островской, в нескольких километрах от места пропажи. Родители с самого начала настаивали на версии убийства Евангелины.

В ноябре силовики задержали подозреваемого – неоднократно судимого Олега К.Ранее он уже отбывал сроки за преступления сексуального характера. Промышлял маньяк стабильно в парке Победы.

Как оказалось, следствие прорабывает версию с другим подозреваемым. Основной фигурант уголовного дела на данном этапе свою вину не признает.

– Помимо подозрений и показаний задержанного, следствию необходимо собрать другие объективные доказательства причастности подозреваемого к убийству, а на данный момент Олег К. свою вину не признает, – пояснил в интервью omsk.aif.ru следователь СУ СК по Омской области Сергей Чугунов.

Силовики руководствуются доводами, что наличие на одежде ДНК еще не является бесспорным доказательством его вины в убийстве. Поэтому срок следствия по делу продлили.

– Человек мог прикасаться, но ведь это не доказывает, что он убил. Поэтому срок следствия был продлен, продолжается сбор доказательств. Все тщательным образом перепроверяется, – добавил Чугунов.

Ранее обвиняемый признавал свою вину в убийстве девочки. Олег К. проведет в СИЗО остаток лета.