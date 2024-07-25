Омск-Информ
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·Происшествия

Тело 15-летней Евангелины Алешкиной было обнаружено в реке Иртыш возле лодочной станции.

Пропавшая в Омске 15-летняя школьница из Москвы Евангелина Алешкина погибла, сообщили в Следственном комитете. Тело девочки обнаружили спасатели.

– 25 июля возле лодочной станции в районе улицы 3-я Островская в реке Иртыш обнаружено тело девочки, – сообщили в СКР. – В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причину смерти ребенка.

Напомним, что школьница пропала днем 22 июля во время прогулки в парке Победы. В Омск она приехала с родителями. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Ход следственных действий поставлен на контроль прокуратуры.

В омской полиции выразили признательность волонтерам и всем, принимавшим участие в розыске несовершеннолетней.

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·Происшествия

Тело 15-летней Евангелины Алешкиной было обнаружено в реке Иртыш возле лодочной станции.

Пропавшая в Омске 15-летняя школьница из Москвы Евангелина Алешкина погибла, сообщили в Следственном комитете. Тело девочки обнаружили спасатели.

– 25 июля возле лодочной станции в районе улицы 3-я Островская в реке Иртыш обнаружено тело девочки, – сообщили в СКР. – В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причину смерти ребенка.

Напомним, что школьница пропала днем 22 июля во время прогулки в парке Победы. В Омск она приехала с родителями. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Ход следственных действий поставлен на контроль прокуратуры.

В омской полиции выразили признательность волонтерам и всем, принимавшим участие в розыске несовершеннолетней.

16726