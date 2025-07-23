Сергей Алешкин предположил, что следствие могло столкнуться с двумя вариантами развития событий.

Отец погибшей год назад московской школьницы Евангелины Сергей Алешкин по просьбе «Омск-информа» прокомментировал информацию следствия о наличии в деле об убийстве его дочери второго подозреваемого. Конкретные данные о предполагаемом преступнике не приводятся.

Основной обвиняемый, Олег К., содержится в СИЗО до конца лета. Первоначально он признался в злодеянии, но сейчас, похоже, пошел в отказ. По мнению отца Евангелины, возможны два варианта причин появления в публичном поле этой информации. Либо следствие зашло в тупик из-за позиции обвиняемого, либо раскрыты связи основного фигуранта дела.

– У меня нет точной информации по этому вопросу. Возможно, это связано с попытками подозреваемого уйти от ответственности, переложив его на «неизвестного», Либо следствие наконец добралось до переговоров и связей злодея. То, что следствие продлено, не так важно. Важнее, чтобы негодяй понес заслуженное наказание, – подчеркнул Сергей Алешкин в разговоре с редакцией.

В любом случае семья Евангелины призывает ужесточить наказание виновнику смерти их дочери.

– Наша семья считает используемую следствием на данный момент квалификацию по неквалифицированному убийству (105 ч. 1) заниженной, – отметил Сергей Алешкин. – Из доступных материалов следствия и публикаций в СМИ нам очевидно, что это преступление задержанный негодяй совершил либо с целью изнасилования, сокрытия другого преступления, либо с наличием хулиганского умысла.

Отметим, что девочка приехала в Омск и остановилась с родителями в отеле «Ника» в июле прошлого года. 22 июля она ушла гулять по парку Победы и исчезла. Евангелину искали три дня. На четвертый день тело обнаружили в районе лодочной станции, в нескольких километрах от места пропажи. В ноябре задержали подозреваемого, токаря Олега К., ранее судимого за сексуальные преступления.