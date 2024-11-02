Суд отправил рецидивиста в следственный изолятор. На допросе он признал вину в совершенном преступлении.

41-летний житель Омска, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, ранее был судим за половые преступления, сообщают РИА Новости . На допросе мужчина признал вину в совершении преступления, суд заключил его под стражу до 22 декабря.

Трагедия произошла в конце июля. Школьница, приехавшая в Омск со своей семьей, ушла из гостиницы «Ника» возле парка Победы на Левом берегу. Через три дня тело ребенка было обнаружено в Иртыше у лодочной станции на улице 3-я Островская. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня ведомство сообщило о задержании ранее неоднократно судимого мужчины, которому было предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней. На допросе он заявил, что убил ребенка «ради убийства».

По данным портала НГС55, на теле жертвы был обнаружен геном задержанного. Следствие эту информацию не комментирует. Источник ресурса в правоохранительных органах отрицает факт изнасилования девочки. Предположительно, убийца задушил свою жертву и сбросил тело в Иртыш.