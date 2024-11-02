В совершении преступления подозревается 41-летний ранее судимый житель Омска. На теле жертвы обнаружен его геном.

Уголовное дело по факту пропажи в Омске 15-летней школьницы из Москвы раскрыто. Сегодня стало известно о задержании 41-летнего мужчины, которому предъявлены обвинения в убийстве девочки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он отправлен в следственный изолятор до 22 декабря.

По данным следствия, мужчина был задержан на рабочем месте. Ранее он был судим за насильственные преступления. Как стало известно РИА «Омск-информ», на допросе мужчина признал свою вину и заявил, что убил девочку «ради убийства». При этом в СМИ появилась информация, что на теле жертвы был обнаружен геном задержанного. Следствие эту информацию не комментирует.

Школьница из Москвы, приехавшая в Омск с родителями, пропала днем 22 июля в районе гостиницы «Ника», где жила семья (обвиняемый в убийстве был задержан не там). Ее поиски велись на протяжении четырех дней. Тело девочки было обнаружено 25 июля в районе лодочной станции на улице 3-я Островская. Семья школьницы настаивала на том, что ребенок был убит.