Евангелину Алешкину, которую искали 4 дня всем городом, мог убить ранее судимый 41-летний мужчина. Его отправили под стражу до 23 декабря.

В Омске задержан подозреваемый в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной. Девочку искали 4 дня возле гостиницы «Ника» на Левобережье. А тело обнаружили на лодочной станции в районе 3-й Островской. Родители подростка до последнего настаивали на том, что ребенка убили.

По информации следователей, школьницу мог лишить жизни ранее судимый за насильственные действия 41-летний омич.

Силовики продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение. По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря. Проводятся следственные действия