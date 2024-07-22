Омск-Информ
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·Общество

Подросток вышла погулять из гостиницы. 

Омские полицейские ищут 15-летнюю Евангелину Алешкову. Сегодня днем подросток вышла погулять в Парк Победы из гостиницы на улице Суворова и растворилась в пространстве. 

Приметы Евангелины: на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие. Была одета в серые широкие джинсы, футболку с изображением медведя, кроссовки. При себе у школьницы черная сумка через плечо и темно-синий рюкзак. Все, кто что-то знает о подростке, можно позвонить в полицию по телефонам: 112, 102, 79-20-72.

·Общество

Подросток вышла погулять из гостиницы. 

Омские полицейские ищут 15-летнюю Евангелину Алешкову. Сегодня днем подросток вышла погулять в Парк Победы из гостиницы на улице Суворова и растворилась в пространстве. 

Приметы Евангелины: на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие. Была одета в серые широкие джинсы, футболку с изображением медведя, кроссовки. При себе у школьницы черная сумка через плечо и темно-синий рюкзак. Все, кто что-то знает о подростке, можно позвонить в полицию по телефонам: 112, 102, 79-20-72.