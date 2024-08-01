Сергей Алешкин призвал СМИ и омичей не «отпускать» эту ситуацию, пока не будет раскрыто, как он считает, преступление.

Отец погибшей в Омске 15-летней московской школьницы Евангелины Сергей Алешкин обратился в редакцию «Омск-информа» с заявлением. Он рассказал о версиях, которые рассматривают силовики, расследуя уголовное дело по статье «Убийство».

– Очень надеюсь на профессионализм правоохранительных органов, которые им сейчас занимаются. Понимаю, что они должны рассмотреть все версии, в том числе и странные, и маловероятные, по мнению тех, кто знал Еву с самого рождения. К примеру, версию о возможном побеге в Москву, которая очень настойчиво рассматривалась с самого начала, – отметил отец школьницы в разговоре с «Омск-информом». – Я искренне верю, что, помимо проведения допроса в течение нескольких часов 87-летней прабабушки в день, когда она узнала о смерти правнучки, следствие активно проводит широкий спектр мероприятий, направленных на выявление и наказание тех, кто совершил это злодеяние.

Сергей Алешкин уверен, что дочь убили.

– Мое мнение, что СМИ и неравнодушным жителям нельзя «отпускать» эту ситуацию до раскрытия преступления. В первую очередь ради себя самих. Мы увезли всех своих детей из Омска, но те или тот, кто сделал это с Евой, вполне возможно, все еще остается в городе, – добавил отец погибшей.

Напомним, что Евангелина пропала 22 июля недалеко от отеля «Ника» в Парке Победы, где остановилась ее семья. Школьницу искали четыре дня, до того момента, как ее тело обнаружил водитель катера в Иртыше, на лодочной станции в районе улицы 3-я Островская в Кировском округе Омска. Названа предварительная версия гибели Евангелины. Но об убийстве как о вероятной причине смерти девочки официально нигде не сообщалось.

Ранее появилась информация, что омские следователи активно проводят экспертизы, результаты которых станут известны еще нескоро.