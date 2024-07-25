Мужчина заводил транспортное средство и увидел в реке труп. Погибшая была в одежде.

Стали известны новые подробности обнаружения тела 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в Омске 22 июля. Оно было найдено сегодня на лодочной станции по улице 3-я Островская.

Как сообщают «Вести-Омск», тело погибшей нашел водитель катера, заводивший свое транспортное средство. Девочка была в одежде. Что произошло с ребенком, будут выяснять следователи. По факту пропажи школьницы еще несколько дней назад было возбуждено уголовное дело. Тело погибшей передано криминалистам для установления причин смерти.

По данным «12 канала», на лодочную станцию приезжал отец погибшей. Судя по всему, мужчина участвовал в опознании ребенка. От общения с журналистами он отказался.

РИА «Омск-информ» приносит глубокие соболезнования семье погибшей школьницы.