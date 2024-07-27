Омск-Информ
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·Происшествия

Криминалисты не обнаружили следов насилия на теле погибшей девочки.

Следователи установили предварительную причину смерти 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в Омске 22 июля. Как сообщает «АиФ-Омск» со ссылкой на свой источник, девочка могла свести счеты с жизнью. На теле погибшей не обнаружено следов насилия.

По факту пропажи ребенка расследуется уголовное дело, изначально возбужденное по статье «Убийство». Девочку, пропавшую во время прогулки в парке Победы, искали на протяжении четырех дней. Вечером 25 июля ее тело было обнаружено на лодочной станции в районе улицы 3-я Островская в Кировском округе Омска.

Как заявляли очевидцы, на теле девочки был обнаружен скотч. Следователи назвали версии его появления.

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·Происшествия

Криминалисты не обнаружили следов насилия на теле погибшей девочки.

Следователи установили предварительную причину смерти 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в Омске 22 июля. Как сообщает «АиФ-Омск» со ссылкой на свой источник, девочка могла свести счеты с жизнью. На теле погибшей не обнаружено следов насилия.

По факту пропажи ребенка расследуется уголовное дело, изначально возбужденное по статье «Убийство». Девочку, пропавшую во время прогулки в парке Победы, искали на протяжении четырех дней. Вечером 25 июля ее тело было обнаружено на лодочной станции в районе улицы 3-я Островская в Кировском округе Омска.

Как заявляли очевидцы, на теле девочки был обнаружен скотч. Следователи назвали версии его появления.

2341