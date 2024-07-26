Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мужчина со слов очевидцев утверждает, что тело погибшей девочки было перемотано скотчем.

В деле пропавшей в Омске 15-летней школьницы появились новые подробности. Пока неофициальные. После того, как тело подростка после четырех дней поисков обнаружили у лодочной станции на 3-й Островской, в соцсетях появился пост, в котором заявлялось о скотче, которым якобы была перемотана талия подростка. Об этом поведал некий свидетель, представившийся судовладельцем, за катер которого зацепился труп.

«Омск-информ» связался с мужчиной. Автор поста в социальных сетях уточнил, что скотч на теле был, но сам он его не видел.

- Когда нашли девочку, я стоял на берегу с ребятами. И они четко видели скотч, примотанный к телу. Кроме того, штаны были набиты песком и илом, такое случайно сделать невозможно, - сказал свидетель.  – Однако сам я всего этого не видел и на 100% говорить о наличии скотча не могу.

Ранее в Следкоме не подтвердили, но и не опровергли эту деталь, которая могла бы пролить свет на обстоятельства смерти девочки. Пока расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас эксперты выясняют, носила ли гибель школьницы криминальный характер.

·Общество

Мужчина со слов очевидцев утверждает, что тело погибшей девочки было перемотано скотчем.

В деле пропавшей в Омске 15-летней школьницы появились новые подробности. Пока неофициальные. После того, как тело подростка после четырех дней поисков обнаружили у лодочной станции на 3-й Островской, в соцсетях появился пост, в котором заявлялось о скотче, которым якобы была перемотана талия подростка. Об этом поведал некий свидетель, представившийся судовладельцем, за катер которого зацепился труп.

«Омск-информ» связался с мужчиной. Автор поста в социальных сетях уточнил, что скотч на теле был, но сам он его не видел.

- Когда нашли девочку, я стоял на берегу с ребятами. И они четко видели скотч, примотанный к телу. Кроме того, штаны были набиты песком и илом, такое случайно сделать невозможно, - сказал свидетель.  – Однако сам я всего этого не видел и на 100% говорить о наличии скотча не могу.

Ранее в Следкоме не подтвердили, но и не опровергли эту деталь, которая могла бы пролить свет на обстоятельства смерти девочки. Пока расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас эксперты выясняют, носила ли гибель школьницы криминальный характер.