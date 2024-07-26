Мужчина со слов очевидцев утверждает, что тело погибшей девочки было перемотано скотчем.

В деле пропавшей в Омске 15-летней школьницы появились новые подробности. Пока неофициальные. После того, как тело подростка после четырех дней поисков обнаружили у лодочной станции на 3-й Островской, в соцсетях появился пост, в котором заявлялось о скотче, которым якобы была перемотана талия подростка. Об этом поведал некий свидетель, представившийся судовладельцем, за катер которого зацепился труп.

«Омск-информ» связался с мужчиной. Автор поста в социальных сетях уточнил, что скотч на теле был, но сам он его не видел.

- Когда нашли девочку, я стоял на берегу с ребятами. И они четко видели скотч, примотанный к телу. Кроме того, штаны были набиты песком и илом, такое случайно сделать невозможно, - сказал свидетель. – Однако сам я всего этого не видел и на 100% говорить о наличии скотча не могу.

Ранее в Следкоме не подтвердили, но и не опровергли эту деталь, которая могла бы пролить свет на обстоятельства смерти девочки. Пока расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас эксперты выясняют, носила ли гибель школьницы криминальный характер.