Силовики расследуют уголовное дело по статье «Убийство», оснований для переквалификации у них пока нет.

Вчера, 26 июля, в районе 18:20 часов у лодочной станции на улице 3-я Островская было обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, которая пропала в Омске днем 22 июля. Девочка была найдена в нескольких километрах от отеля «Ника», где ее видели в последний раз. Подростка искали четыре дня силовики, поисковики, волонтеры и родители. По факту пропажи школьницы расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Детали случившегося выясняют криминалисты.

Накануне вечером стала распространяться неофициальная версия гибели девочки. Некий Константин С., утверждающий, что он тот самый судовладелец, который обнаружил тело, зацепившееся за катер на станции «Кировец», рассказал новые подробности в соцсетях. По его словам, на поясе девочки был скотч.

– Не похоже на суицид. Такое впечатление, что штаны набили ей землей, скотчем обмотали и в протоку бросили. Если бы захотела купаться, явно ведь разделась. А тут вся в одежде. Страшно это все видеть. Полные штаны земли и ила, скотчем подмотана. Я думаю, это убийство. Вся в одежде, кроссовки все на месте, – написал он в паблике Аварийный Омск.

В региональном Следкоме «Омск-информу» не подтвердили, но и не опровергли факт наличия скотча на теле девочки.

– Мы не можем делать никаких выводов, пока не готовы результаты экспертизы. В Иртыше что только не плавает: и веревки, и скотч, и тряпки. Определенность появится чуть позже, – ответили в СКР.

Что касается уголовного дела, то пока оно расследуется по изначальной статье «Убийство».

– Пока мы расследуем убийство. Если установят, что смерть была ненасильственной, то его переквалифицируют на статью «Причинение смерти по неосторожности». Пока для этого нет оснований, – добавили в Следкоме.

Силовики не разглашают детали уголовного дела. Не очень понятно, куда делись вещи школьницы, рюкзачок и поясная сумочка, с которыми она выходила из гостиницы.