Штаб поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начинает работу в 14:00. Вчера Евангелину Алешкину искали более 160 человек.

Сегодня, 25 июля, в Омске четвертый день поисков 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешкиной. Девочка пропала днем 22 июля во время прогулки в парке Победы. Семья подростка жила в расположенной рядом с парком гостинице «Ника».

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», накануне в поисках приняли участие 164 человека. Задачи отрабатывали 32 пешие группы и 9 автомобильных экипажей. Добровольцы оклеивали ориентировками ближайшие к месту пропажи районы и места массового скопления людей в городе, прочесывали парк Победы, а также искали и отсматривали записи с камер видеонаблюдения в зоне пропажи Евангелины.

– «ЛизаАлерт» выражает благодарность всем неравнодушным людям, которые привозили в штаб необходимое оборудование, расходники, воду и питание для поисковиков. Благодаря жителям города только за вчерашний день было напечатано 1390 ориентировок, – говорится в сообщении отряда.

Штаб продолжит работу сегодня, 25 июля, с 14:00. Место сбора прежнее – парковка парка Победы (координаты точки сбора: 54.965869, 73.351700).

Желающим принять участие в поисках обязательно иметь удобную закрытую одежду (плюс комплект сменной) и высокую обувь для выполнения задач в природной среде. Перед выездом нужно связаться с инфоргом поиска Татьяной 8 (923) 676-00-45.

Если вы не готовы выйти на задачи, но хотите помочь, вы можете привезти в штаб:

– аккумуляторы 18 650 емкостью 3000 мАч;

– батарейки щелочные (алкалиновые) типа АА;

– энергетики и перекусы с длительным сроком хранения.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Евангелины Алешкиной, просят позвонить по номеру 112 или на круглосуточную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ). Вся переданная информация строго конфиденциальна и не будет передана сторонним людям.