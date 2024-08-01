Выполняется множество экспертиз, результаты которых появятся нескоро.

Появились подробности расследования уголовного дела о гибели 15-летней школьницы из Москвы. Пропавшую недалеко от отеля «Ника» на территории парка Победы Евангелину А. четыре дня пытались обнаружить поисковики, семья, полиция и волонтеры. Однако закончилось все печально: тело подростка нашли в Иртыше, на лодочной станции в районе улицы 3-я Островская в Кировском округе Омска.

Несмотря на отсутствие следов насилия на теле школьницы, следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство», заведенного сразу после ее исчезновения. В Следственном комитете раскрыли некоторые детали. Причина гибели подростка еще неизвестна.

– Еще какое-то время будут проводиться экспертизы. Это небыстрый процесс. Вряд ли следователи оперативно назовут причину гибели школьницы, – рассказали в Следкоме.

По некоторым данным, экспертизы займут как минимум неделю. Родители школьницы в субботу, 27 июля, вернулись из Омска в Москву. Данные очевидцев о скотче на теле подростка и версию, что она могла свести счеты с жизнью, они опровергают.