Как сообщил отец девочки, сейчас ведется подготовка к прощанию с подростком. Говорить с журналистами семья пока не хочет.

Родители 15-летней школьницы из Москвы, погибшей в Омске, возвращаются в столицу, сообщил РИА «Омск-информ» отец девочки Сергей Алешкин. По его словам, сейчас ведется подготовка к прощанию с дочерью.

– Сейчас очень плотно заняты подготовкой здесь и в Москве, – отметил Сергей.

Говорить с журналистами семья пока не хочет. По словам отца погибшей, «в СМИ сейчас много не соответствующей действительности информации» относительно ситуации с гибелью его дочери.

Как сообщалось ранее, днем 22 июля в омском парке Победы таинственным образом пропала 15-летняя школьница из Москвы. Девочка приехала в Омск с родителями, чтобы увидеться с родственниками. Семья остановилась в гостинице «Ника» неподалеку от парка. Поиски пропавшей велись на протяжении четырех дней. Вечером 25 июля тело девочки было обнаружено в Иртыше на территории лодочной станции на улице 3-я Островская.

По факту произошедшего Следственный комитет расследует уголовное дело, изначально возбужденное по статье «Убийство». Рассматриваются различные версии произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.

РИА «Омск-информ» выражает глубокие соболезнования семье Алешкиных.