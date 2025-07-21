Подростка нашли мертвой спустя несколько дней после исчезновения.

Стало известно, что фигурант дела об убийстве московской школьницы останется в следственном изоляторе до конца лета. Об этом «Омск-информу» рассказали источники в силовых структурах.

- Обвиняемому продлили арест до на месяц, - пояснил редакции инсайдер, знакомый с ситуацией.

Напомним, трагедия произошла 22 июля прошлого года. Тогда 15-летняя Евангелина вышла из гостиницы «Ника» возле парка Победы, где вместе с семьей остановилась во время поездки в Омск, и пропала. Девочку искали несколько дней, пока 25 июля ее тело не было найдено на территории лодочной станции на Левобережье.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Лишь в начале ноября, спустя три месяца после трагедии, в СК сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование токарь, трудившийся на одном из предприятий Омска. На допросе мужчина сознался в убийстве подростка.