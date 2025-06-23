Омск-Информ
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·Общество

По данным инсайдеров «Омск-информа» в силовых структурах, обвиняемый выбирал для поиска жертв одно и то же место. Его криминальная «карьера» ужасает. 

Вскрылись новые подробности убийства 15-летней школьницы Евангелины из Москвы. Семья подростка прошлым летом приехала в Омск к родственникам и остановилась в отеле «Ника», что в парке Победы. А 22 июля девушка пропала. Поиски длились несколько дней, а 25 июля тело Евангелины нашли неподалеку от лодочной станции на Левобережье, в нескольких километрах от места ее исчезновения.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Спустя три месяца Следком заявил о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование токарь Олег К., работавший на одном из омских предприятий. Во время допроса мужчина признался в убийстве девочки. Как оказалось, ранее он был судим за преступления сексуального характера.

«Омск-информу» удалось узнать некоторые детали об обвиняемом. По данным анонимного собеседника редакции, знакомого с ситуацией, предполагаемый «парковый маньяк» получил первую «ходку» еще в конце 90-х за причинение среднего вреда здоровью (ст. 112 УК РФ ч. 1). Вышел на свободу он в 1999 году. Однако через 5 лет, в июне 2004-го, был осужден почти на 15 лет за большое число эпизодов изнасилований (8 жертв), в том числе против несовершеннолетних, сопровождавшихся сознательным заражением жертв венерическими заболеваниями. Олег К., по сведениям силовиков, находится в базе педофилов.

Вновь вышел на свободу предполагаемый маньяк в конце 2018 года, но уже в конце июля 2019 посреди дня он напал на девушку у озера в парке Победы.

– Он жестоко ее избил, сломав в двух местах челюсть, и попытался изнасиловать. Тогда его спугнул подъехавший к озеру автомобиль. После чего он бросил девушку и ее вещи с мобильным телефоном в воду и попытался скрыться. Девушке удалось выплыть и с помощью прохожих вызвать полицию, – привел подробности собеседник редакции.

Извращенца арестовали 9 августа 2019 года и осудили на четыре года с запретом на посещение мест детских и школьных заведений, а также локаций для проведения массовых мероприятий. Впрочем, это не помешало Олегу К. вернуться в парк Победы и подкараулить московскую школьницу. 

– Обвиняемый в убийстве Евангелины получил в 2019 году всего 4 года тюрьмы за нападение на девушку в парке Победы. Выйдя на свободу, он продолжил орудовать в том же самом месте, несмотря на судебный запрет, – заявил источник «Омск-информа».

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако силовики обещают рассказать детали преступления после завершения расследования гибели Евангелины, во второй половине года. Известно только, что обвиняемому продолжают продлевать арест.

1457Елена Яровая
·Общество

По данным инсайдеров «Омск-информа» в силовых структурах, обвиняемый выбирал для поиска жертв одно и то же место. Его криминальная «карьера» ужасает. 

Вскрылись новые подробности убийства 15-летней школьницы Евангелины из Москвы. Семья подростка прошлым летом приехала в Омск к родственникам и остановилась в отеле «Ника», что в парке Победы. А 22 июля девушка пропала. Поиски длились несколько дней, а 25 июля тело Евангелины нашли неподалеку от лодочной станции на Левобережье, в нескольких километрах от места ее исчезновения.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Спустя три месяца Следком заявил о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование токарь Олег К., работавший на одном из омских предприятий. Во время допроса мужчина признался в убийстве девочки. Как оказалось, ранее он был судим за преступления сексуального характера.

«Омск-информу» удалось узнать некоторые детали об обвиняемом. По данным анонимного собеседника редакции, знакомого с ситуацией, предполагаемый «парковый маньяк» получил первую «ходку» еще в конце 90-х за причинение среднего вреда здоровью (ст. 112 УК РФ ч. 1). Вышел на свободу он в 1999 году. Однако через 5 лет, в июне 2004-го, был осужден почти на 15 лет за большое число эпизодов изнасилований (8 жертв), в том числе против несовершеннолетних, сопровождавшихся сознательным заражением жертв венерическими заболеваниями. Олег К., по сведениям силовиков, находится в базе педофилов.

Вновь вышел на свободу предполагаемый маньяк в конце 2018 года, но уже в конце июля 2019 посреди дня он напал на девушку у озера в парке Победы.

– Он жестоко ее избил, сломав в двух местах челюсть, и попытался изнасиловать. Тогда его спугнул подъехавший к озеру автомобиль. После чего он бросил девушку и ее вещи с мобильным телефоном в воду и попытался скрыться. Девушке удалось выплыть и с помощью прохожих вызвать полицию, – привел подробности собеседник редакции.

Извращенца арестовали 9 августа 2019 года и осудили на четыре года с запретом на посещение мест детских и школьных заведений, а также локаций для проведения массовых мероприятий. Впрочем, это не помешало Олегу К. вернуться в парк Победы и подкараулить московскую школьницу. 

– Обвиняемый в убийстве Евангелины получил в 2019 году всего 4 года тюрьмы за нападение на девушку в парке Победы. Выйдя на свободу, он продолжил орудовать в том же самом месте, несмотря на судебный запрет, – заявил источник «Омск-информа».

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако силовики обещают рассказать детали преступления после завершения расследования гибели Евангелины, во второй половине года. Известно только, что обвиняемому продолжают продлевать арест.

1457Елена Яровая