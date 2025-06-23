По данным инсайдеров «Омск-информа» в силовых структурах, обвиняемый выбирал для поиска жертв одно и то же место. Его криминальная «карьера» ужасает.

Вскрылись новые подробности убийства 15-летней школьницы Евангелины из Москвы. Семья подростка прошлым летом приехала в Омск к родственникам и остановилась в отеле «Ника», что в парке Победы. А 22 июля девушка пропала. Поиски длились несколько дней, а 25 июля тело Евангелины нашли неподалеку от лодочной станции на Левобережье, в нескольких километрах от места ее исчезновения.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Спустя три месяца Следком заявил о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование токарь Олег К., работавший на одном из омских предприятий. Во время допроса мужчина признался в убийстве девочки. Как оказалось, ранее он был судим за преступления сексуального характера.

«Омск-информу» удалось узнать некоторые детали об обвиняемом. По данным анонимного собеседника редакции, знакомого с ситуацией, предполагаемый «парковый маньяк» получил первую «ходку» еще в конце 90-х за причинение среднего вреда здоровью (ст. 112 УК РФ ч. 1). Вышел на свободу он в 1999 году. Однако через 5 лет, в июне 2004-го, был осужден почти на 15 лет за большое число эпизодов изнасилований (8 жертв), в том числе против несовершеннолетних, сопровождавшихся сознательным заражением жертв венерическими заболеваниями. Олег К., по сведениям силовиков, находится в базе педофилов.

Вновь вышел на свободу предполагаемый маньяк в конце 2018 года, но уже в конце июля 2019 посреди дня он напал на девушку у озера в парке Победы.

– Он жестоко ее избил, сломав в двух местах челюсть, и попытался изнасиловать. Тогда его спугнул подъехавший к озеру автомобиль. После чего он бросил девушку и ее вещи с мобильным телефоном в воду и попытался скрыться. Девушке удалось выплыть и с помощью прохожих вызвать полицию, – привел подробности собеседник редакции.

Извращенца арестовали 9 августа 2019 года и осудили на четыре года с запретом на посещение мест детских и школьных заведений, а также локаций для проведения массовых мероприятий. Впрочем, это не помешало Олегу К. вернуться в парк Победы и подкараулить московскую школьницу.

– Обвиняемый в убийстве Евангелины получил в 2019 году всего 4 года тюрьмы за нападение на девушку в парке Победы. Выйдя на свободу, он продолжил орудовать в том же самом месте, несмотря на судебный запрет, – заявил источник «Омск-информа».

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако силовики обещают рассказать детали преступления после завершения расследования гибели Евангелины, во второй половине года. Известно только, что обвиняемому продолжают продлевать арест.