Подробности появятся во второй половине года.

Следственное управление СК России по Омской области продолжает расследование гибели 15-летней жительницы Москвы Евангелины А., которая пропала летом 2024 года вскоре после приезда в Омск. Спустя несколько дней девушка была обнаружена мертвой.

– Расследование продолжается, но результаты мы будем озвучивать только после окончания следствия – во втором полугодии, – цитирует Следственный комитет «АиФ в Омске».

Напомним, что 22 июля прошлого года 15-летняя Евангелина вышла из отеля «Ника» рядом с парком Победы, где она с семьей остановилась во время поездки в Омск, и бесследно исчезла. Поиски продолжались несколько дней, пока вечером 25 июля тело девушки не обнаружили на территории лодочной станции в левобережной части города.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Лишь спустя три месяца, в начале ноября, Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование токарь, работавший на одном из омских предприятий. Во время допроса мужчина признался в убийстве девочки. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 30 мая.