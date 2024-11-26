«Омск-информ» сделал подборку территорий, подрядчики которых сильно затянули со сроками. Работы переносят на будущий год.

Минувшим летом в Омске, как и в предыдущие годы, активно ремонтировали дороги и благоустраивали общественные пространства. Но, как нередко бывает, подрядчики не успели доделать все в сезон. Теперь приходится либо завершать работы при низких температурах и в авральном режиме, либо откладывать на следующий год.

«Омск-информ» подготовил ТОП-3 локаций, которые по разным причинам ушли «в зиму». Рейтинг импровизированный и не претендует на всеохватность, в него включены городские территории, реконструкция которых вызвала массу неудобств и недовольство омичей.

Бульвар Архитекторов: открывают частями

Ремонт этой дороги не критиковал разве что ленивый. Масштабная реконструкция на Левобережье стартовала в сентябре прошлого года и все никак не может закончиться. Компания «Стройтраст», работающая на этом объекте, буквально нарасхват: сначала был ремонт Ленинградского, потом бульвар Архитекторов, а дальше – мост у Телецентра и парк Победы. Неудивительно, что при таком количестве подрядов организация начала проседать по срокам.

Планы же властей были грандиозные. Предполагалось отремонтировать дорогу протяженностью 4,3 км с расширением до 4–6 полос, построить контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку для троллейбусов, обустроить тротуары и велодорожки. Общая стоимость работ на старте около 2 млрд рублей. Но потом понадобились еще деньги, а их не нашлось. Кажется, эпопее с ремонтом бульвара нет конца и края. Этот ремонт доставил массу неудобств жителям Левобережья, и они с нетерпением ждут его окончания.

Радует, что на бульваре Архитекторов частями открывают движение. Так, 20 ноября открыто движение по улице Волгоградской через бульвар Архитекторов в районе СТЦ «МЕГА». 23 ноября – на перекрестке улицы Ватутина с бульваром Архитекторов. К 30 ноября планируется пустить транспорт на участке Степанца – Архитекторов – 70 лет Октября, чуть позже откроют участок на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской.

По всему бульвару Архитекторов получится проехать только в следующем году. Среди официальных причин две приоритетные: расхождения с проектом и дефицит финансирования. По данным «Омск-информа», для завершения работ понадобится дополнительно порядка 300 млн рублей.

Улица Маяковского: ремонт, которого нет

Еще одна территория, с ремонтом которой явно затянули, – улица Маяковского. В апреле нынешнего года власти заключили договор с СПК «Дорстрой». Работы должны были завершиться к августу. Но, судя по всему, стартовали только осенью, вызывая массу негатива у омичей. К локации подогнали строительную технику, весь старый тротуар демонтировали, а по факту разбомбили. Причем сразу на всем протяжении улицы – от проспекта Маркса до парка имени 30-летия ВЛКСМ. Очевидно, что дорогу делали наспех и по остаточному принципу.

Проверка прокуратуры в октябре показала, что готовность объекта составляет 95,1 %. После испытаний выяснилось, что уложенный асфальт не соответствует стандартам: в нем слишком много воздушных пустот, особенно вблизи здания № 70 на улице Маяковского и остановки «Степная».

В связи с этим надзорное ведомство направило директору компании СПК «Дорстрой» представление и вынесло постановление привлечь его к административной ответственности за нарушение технических норм. Прокуратура обещала проконтролировать завершение ремонта.

Но выпал снег и скрыл все недоделки подрядчика. Сейчас понять, где сделали дорожки, а где не успели, проблематично. На одном из перекрестков притаилась явно брошенная с плюсовых температур строительная техника. Зато возле парка имени 30-летия ВЛКСМ красуется указатель о завершении работ по нацпроекту.

В городской администрации «Омск-информу» подтвердили, что работы на улице Маяковского не закончены.

– Работы на указанном участке еще не завершились. Продолжается претензионная работа с подрядчиком, – уточнили в мэрии.

С большей долей вероятности, завершение реконструкции перенесут на будущий год. Сомнительно, что работы доверят этому же подрядчику.

Воскресенский сквер: фонари на снегу

Отдельная и весьма красноречивая история – благоустройство Воскресенского сквера. В августе нынешнего года Управление дорожного хозяйства и благоустройства, обслуживающее этот сквер, и АО «Основа Холдинг», близкое к депутату Госдумы Игорю Антропенко, заключили соглашение о выполнении на безвозмездной основе работ по благоустройству набережной Тухачевского от Юбилейного моста до здания № 1 по улице Петра Некрасова, включая территорию сквера «Воскресенский».

19 августа к работам бодро приступила екатеринбургская компания «Мир камня». Согласно проекту, на пешеходных дорожках Воскресенского собирались устроить тротуары из гранита, брусчатки и цветного гранитного плитняка. Предполагалось сделать велосипедные дорожки с асфальтобетонным покрытием, деревянные настилы, рулонный газон и установить декоративные опоры освещения. Благоустроить территорию планировали до 15 октября.

В разгар работ «Основа холдинг» вышла на защиту проекта по застройке высотками расположенной неподалеку от Воскресенского сквера территории ТЭЦ-1. Но случилась коллизия. На областном архитектурно-градостроительном совете проект одобрили как инвестиционную инициативу, а на городском – «завернули».

О том, что бизнес-структура взялась за реконструкцию сквера в обмен на положительное решение по территории ТЭЦ-1, естественно, напрямую не говорилось. Но как только с проектом возникли проблемы, благоустройство сквера благополучно ушло «в зиму». До этого в сквере успели положить новую плитку, но проверить ее качество не представляется возможным. Сейчас по всему периметру сквера разложены огромные картонные коробки с уличными фонарями. Возле одной из них пожилой электрик прямо в сугробе монтирует освещение.

– Я вообще-то пенсионер. Но освещение делаю до сих пор. Знакомые попросили помочь, – пояснил мужчина в телогрейке, не пожелавший назвать своего имени. – Нет, сейчас не холодно. Вот –20…–30 градусов с ветерком, это да.

Больше никому в Воскресенском сквере не наблюдается. Депутат Госдумы Игорь Антропенко, близкий к фирме, нанявшей подрядчика для благоустройства, недоступен для оперативных комментариев. А его помощник попросил сделать официальное письмо с последующим оформлением депутатского запроса в «Основу Холдинг».

– Можете оформить письмо на Игоря Александровича. А он отправит депутатский вопрос и разберется в сроках, – сказал помощник Антропенко.

Честно говоря, с трудом можно представить ситуацию, как парламентарий шлет запрос, по сути, самому себе и разбирается в ситуации.

Этот объект, похоже, тоже перейдет на следующий год. И здесь городские власти никак не смогут повлиять: дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят.

Не полагаться на подрядчика

Проблемы с благоустройством этих локаций красноречиво говорят о том, что властям стоит жестче требовать с частников, которые ведут проектные работы и непосредственно занимаются реконструкцией и благоустройством объектов. Складывается впечатление, что строительный надзор, за который также платят из бюджета, ведется из рук вон плохо. Лето быстро сменяется осенью, приходит зима, а важные и нужные омичам объекты уходят «в снег», вызывая массу неудобств и раздражения у горожан.

Особенно напряженная ситуация с бульваром Архитекторов. Подрядчик «СтройТраст», не закончив крупный инфраструктурный объект, получил новый (мост у Телецентра), а еще в довесок будет вести реконструкцию парка Победы. Сроки там жесткие – близится 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Хватит ли у компании людей и техники – большой (и больной!) вопрос. Здесь, как говорится, не стоит складывать все яйца в одну корзину. И, конечно, тщательнее выбирать подрядчиков.