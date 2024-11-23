Вслед за полным возобновлением прямого движения через перекресток Волгоградская – Архитекторов сегодня транспорт начнет ездить по улице Ватутина.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о том, что сегодня, 23 ноября, возобновится движение транспорта через перекресток улица Ватутина – бульвар Архитекторов. Речь идет о прямом движении в обе стороны.

– Сегодня открываем для транспорта еще один перекресток бульвара Архитекторов. С 15:00 станет доступен проезд в прямом направлении по улице Ватутина, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о полном возобновлении прямого сообщения через перекресток Волгоградская – Архитекторов в районе СТЦ «Мега». К 30 ноября планируется возобновить движение на перекрестке Комарова – Архитекторов, чуть позже откроют для движения транспорта участок на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской.

Полностью движение по бульвару Архитекторов запустят лишь в следующем году.