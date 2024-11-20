В каждом направлении открыли по три полосы.

В Омске полностью возобновили движение по улице Волгоградской через бульвар Архитекторов. Как сообщает мэрия, там демонтировали ограничительные блоки, и теперь в каждом направлении открыты по три полосы.

Отметим, что к 24 ноября планируется открыть участок бульвара Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Однако реконструкцию оставшейся части отложат до следующего года.

Напомним, реконструкцией бульвара Архитекторов, которая обойдется бюджету в 1,8 млрд рублей, занимается компания «Стройтраст». Она же в конце недели начнет ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ (мост около Телецентра) за 2,7 млрд рублей и займется благоустройством парка Победы за 250 млн рублей.