«Омск-информ» выяснил подробности непубличного благоустройства локации в самом центре города.

На минувшей неделе в Воскресенском сквере, расположенном в центре Омска, внезапно появилась строительная техника, которая перекопала центральную площадку. Территорию огородили сеткой и начали некие работы. Судя по всему, таким непубличным образом стартовало благоустройство территории, которая является одной из площадок выставки «Флора». Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и выяснил все детали внезапной активности в этой локации.

Горожан не предупредили

На момент появления автора материала в сквере трудились несколько рабочих, осуществлявших демонтаж плитки. На освобожденной от покрытия территории работали два экскаватора. Посетители сквера по поводу начавшихся работ настроены по-разному. Так, бывшие сотрудницы Минздрава Наталья и Тамара не очень довольны тем, что подходы к скверу теперь перегорожены.

- Ужасно, конечно, все раскопали. Хоть бы написали бы, что здесь делают, - говорит Наталья. – Насколько мне известно, будут обустраивать дорожки. Но, может, и меняют какие-то трубы. В любом случае это надо было делать раньше, не в зиму.

Подруга Тамара разделяет эту позицию.

- Стоило бы проинформировать достойным образом горожан. Потому что люди сейчас в отпусках, здесь всегда были гуляния. А теперь все разрыли, - возмущается Тамара.

Верят в обновление

Однако в большинстве своем гости сквера настроены позитивно. Так, в прошлом учитель, а ныне 86-летняя пенсионерка Ирина провела собственное небольшое исследование. Неделю назад она видела большую комиссию, которая, очевидно, и принимала решение о благоустройстве сквера.

- Несколько раз приезжала большая делегация из чиновников. Они что-то обдумывали, вымеряли и в итоге, видимо, пришли к такому решению. Потом подходила, узнавала у рабочих, они сказали, что меняют здесь плитку, - поведала омичка.

Ирина призналась, что любит гулять в этом сквере, он придает ей силы.

- Мне уже 86 лет. Я, бывает, нахожу в себе силы, и тяжело встать, а здесь мне замечательно. Вижу во всем только хорошее. Ну, раскопали, но ведь огородили, вроде как стараются для нас. Будем надеяться, что для нас сделают что-то очень красивое, - выразила надежду Ирина.

Вот и сотрудник телеком-компании Александр Рязанов, работающий неподалеку, ждет появления обновленной локации.

- Это будет очень хорошо, очень красиво, уже по всему городу сделали, пусть и здесь сделают, - отметил Александр.

Подруги Анастасия и Ирина тоже готовы потерпеть неудобства, лишь бы потом приятно гулялось.

- Мы только сегодня увидели, что сквер перекопан. Но, надеемся, что все приведут в порядок, - отметила Анастасия.

Посторонним вход воспрещен

Как оказалось, на строительную площадку действительно попасть проблематично. Представитель подрядчика, екатеринбургской компании «Мир Камня», мастер Рустам Хадыев пояснил «Омск-информу», что на строительную площадку открыты только въезд и выезд для техники, горожанам вход запрещен. Специалист назвал все виды работ и количество сотрудников, привлеченных на объект. По словам мастера, работы стартовали 19 августа. Благоустроить сквер планируется до 15 октября. На данный момент ведется демонтаж плитки и бордюров.

- Работаем с 8 утра до 8 вечера. Сейчас ведется демонтаж, потом начнутся подготовка основания, установка бордюров. Затем привезут гранитную плитку. Бордюры из Челябинска - поведал мастер. – На демонтаж привлекаем местных специалистов, на плитку – до 12-15 человек, на бордюры – по 5-7 на смену. Но скоро приедут квалифицированные специалисты из Екатеринбурга, 12-15 человек.

Напомним, что в мае прошлого года архитекторы Николай Апатин и Ефим Фрейдин представляли генплан Воскресенского сквера. Они предлагали сделать главной «фишкой» беседку-сцену в стиле 1950-х годов. Также на территории предлагалось разместить детскую площадку, построить павильоны для хозяйственных помещений, сделать велодорожки внутри сквера, а возле бывшей ТЭЦ-1 предусмотреть проезд для обслуживания этой локации.

Редакция обратилась за разъяснениями в городскую администрацию, как Воскресенский сквер будет выглядеть после реконструкции и сколько на него потратят, но пока не получила ответа.

«Омск-информ» следит за развитием событий.