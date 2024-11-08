Как заявила глава департамента финансов Ольга Илютикова, на завершение объекта будут перераспределены собственные средства бюджета.

Реконструкция бульвара Архитекторов в Омске будет завершена в 2025 году. Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции директор департамента финансов Ольга Илютикова, городские власти намерены изыскать на ремонт дороги дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что подрядчик ООО «СтройТраст» должен был к 5 декабря 2024 года провести комплексную реконструкцию дороги протяженностью 4,3 км с расширением до 4–6 полос, а также построить контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку для троллейбусов, сделать тротуары и велодорожки. Общая стоимость работ составляла около 2 млрд рублей. Однако сроки затянулись, и реконструкцию перенесли на будущий год. Средства на завершение работ возьмут из бюджета города.

– Те средства, которые предусмотрены на эти цели, будут перераспределены на следующий год. Скорее всего, перенесется на следующий год. Там надо делать линии наружного освещения, – заявила Илютикова.

По данным «Омск-информа», дополнительное финансирование объекта составит порядка 300 млн рублей.