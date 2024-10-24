Реконструкцию дороги планировали завершить к 5 декабря, но весь объем работ сдать не успеют.

Назначенная на декабрь текущего года сдача бульвара Архитекторов не состоится, сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, при удачном раскладе в начале ноября будет запущено движение транспорта по всем четырем перекресткам (пересечение бульвара Архитекторов с улицами Волгоградская, 70 лет Октября, Крупской и проспектом Комарова). До конца года поток могут пустить по всей дороге.

При этом обустройство контактной троллейбусной сети, тротуаров и велодорожек будет перенесено на 2025 год. Это может быть связано с необходимостью дополнительного финансирования, стало известно РИА «Омск-информ».

Согласно условиям контракта, подрядчик ООО «СтройТраст» должен был к 5 декабря 2024 года провести комплексную реконструкцию дороги протяженностью 4,3 км с расширением до 4–6 полос, а также построить контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку для троллейбусов, сделать тротуары и велодорожки. Общая стоимость работ составляла около 2 млрд рублей.