Подрядчик заявил, что готов открыть перекресток хоть завтра. Но омичи не верят обещаниям, а ждут, что все неудобства наконец закончатся.

Реконструкция бульвара Архитекторов на Левобережье в Омске, начавшаяся в сентябре прошлого года, значительно затянулась. Планы были грандиозные. Предполагалось, что подрядчик, компания «Стройтраст», к 5 декабря нынешнего года отремонтирует дорогу в 4,3 км с расширением до 4–6 полос. Заодно планировалось построить контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку для троллейбусов, обустроить тротуары и велодорожки. Общая стоимость работ на старте около 2 млрд рублей. Но потом понадобилось дополнительное финансирование. Стало очевидно, что до конца года подрядчик не успеет, и сроки сдачи всей магистрали окончательно сдвинули на будущий год.

Избрана тактика запуска отремонтированной улицы участками. В частности, 20 ноября открыто движение по улице Волгоградской через бульвар Архитекторов. До конца года планируется запустить транспорт по трем ключевым перекресткам. Речь идет об участках улиц Волгоградская – Ватутина, Ватутина – Комарова и 70 лет Октября – Крупской.

К 30 ноября предполагается торжественно запустить транспорт, в том числе и троллейбусы, от проспекта Комарова до 70 лет Октября и Степанца. «Омск-информ» узнал, успеет ли подрядчик уложиться в сроки на этом перекрестке. Своими ожиданиями от важного объекта на Левобережье поделились и омичи.

Называют разные сроки

Во время нашего визита на большой площадке перед гипермаркетом «Магнит» трудилось несколько разных бригад: представители подрядчика и два подразделения от городской администрации. Вдоль широкой магистрали тянулись два ряда столбов.

Четверо работников Управления дорожного хозяйства и благоустройства участка «Транссигнал» рассказали, что установили временный светофор.

– Да мы только что смонтировали временный светофор для открытия этого участка бульвара Архитекторов. Больше на этом перекрестке таких объектов не планируется, – пояснил сотрудник организации, не пожелавший представиться.

Ближе к 70-летию Октября, в сторону остановки «Улица Поворотная», три бригады муниципального предприятия «Электрический транспорт» тянули контактную сеть. Со стороны это напоминало советские фильмы о работе монтажников-высотников: суровые мужчины в униформе в люльках ждали, пока другое подразделение подаст на верхотуру контактную сеть. Общаться они наотрез отказались, а вот позировали с удовольствием.

Сотрудники компании «Стройтраст» занимались демонтажом столбов вдоль бульвара Архитекторов.

– Мы можем хоть завтра вам открыть этот перекресток. И сами не знаем, когда закончим, нам называют то одни, то другие, то третьи сроки. Пока не знаем, успеем ли к 30 ноября, – честно сказал работник компании Игорь.

Он рассказал, что бригады трудятся ежедневно с 8 утра до 20 вечера. Сотрудники «Стройтраста» работают без выходных, вахтовым методом. На объекте задействованы 17 человек.

– Для открытия участка на улице Комарова под троллейбусы мы предоставили муниципалитету контрактные сети и 50 мачт для контактной сети. Два слоя асфальта мы уложили раньше. Со стороны подрядчика полностью все готово, – уточнил производитель работ компании «Стройтраст» Андрей Скородумов.

Руководитель добавил, что постоянно контакте с директором организации.

Можно было сделать летом

Омичи уже вовсю устраивают променады вдоль еще не открытого участка магистрали. Но каждый житель этой части города столкнулся с неудобствами, по сути, оказавшись в эпицентре реконструкции.

– Ремонт развернулся на наших глазах. Это уже настолько затянуто, что уже нет никакого терпения, – выразил недовольство Павел Горбатько.

Жительница дома по бульвару Архитекторов Ольга Кудяшова тоже ощутила все «прелести» ремонта: работы велись ночами прямо под ее окнами.

– Периоды активности сменялись затишьем. Летом работали ночами и не давали спать – около месяца невозможно было открыть окна. Мы входили в положение. Обещали тротуары на перекрестке Ватутина и бульвара Архитекторов, вроде начали делать пешеходную и велосипедную дорожки, ребята поработали месяц, а потом все затихло, – рассказала омичка.

Прохожий Александр Петров, прогуливающийся вдоль бульвара с приятелем, заметил, что все работы вполне можно было бы выполнить и летом.

– У нас нет машин, мы мало ездим на транспорте, в основном пешком ходим. А люди испытывают очень большие неудобства. Конечно, хочется, чтобы появился широкий бульвар. Но можно было и летом сделать, а не сейчас работать в сугробах, – заявил житель микрорайона.

В ожидании бульвара

Пенсионерка Юлия Щербакова также пожаловалась на проблемы с транспортом, добираться до нужного места второй год приходится с приключениями.

– Времени очень много тратится на поездку в поликлинику или в магазин. Желательно, чтобы быстрее сделали эту дорогу. Это просто безобразие! Надеемся, что на выходе будет очень красиво. Так думаю, что к лету 2025 года что-то сделают, – рассуждает Юлия Щербакова.

Тем не менее омичи настроены дождаться преображения сквера. Воспитательница детского сада Светлана Дмитриева, которая живет в многоэтажке на бульваре Архитекторов, 23, смотрит в будущее сквера с оптимизмом.

– Вы знаете, как тут хорошо гулять! Пыли и выхлопов меньше. Неудобно только куда-то добираться, а так я везде ищу позитив. Скорей бы лето и бульвар стал бы похож на бульвар. Чтобы можно было прогуляться с детьми, было красиво и светло, – отметила жительница Светлана Дмитриева.

В общем, омичей больше волнуют не сроки, а результат. Они ждут, что реконструкцию бульвара Архитекторов наконец-то завершат.

Тем временем власти, говоря о переносе ремонта на будущий год, ссылаются то на недостаток финансирования, то на неувязки в проекте. И еще один нюанс: запуск участка от проспекта Комарова до 70 лет Октября и Степанца плотно завязан с перекрытием моста у Телецентра для ремонта. У этих двух объектов один подрядчик, компания «Стройтраст», которая явно не успевает. И после открытия локации на бульваре Архитекторов все силы бросят на реконструкцию моста. Следовательно, затягивание сроков открытия участка улицы на Левобережье может привести к переносу начала ремонта моста у Телецентра. Таким образом, несмотря на уверения представителя подрядчика и чаяния горожан, может оказаться, что запуск важного участка бульвара Архитекторов вновь отложится.