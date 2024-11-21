Движение запустят сначала на Комарова и 70 лет Октября, а потом на Ватутина.

Сегодня на пресс-конференции представители департамента транспорта, управления капитального строительства и компании-подрядчика «Стройтраст» рассказали о том, на каком этапе находится реконструкция бульвара Архитекторов в Омске. Они также пояснили, почему завершить работы в этом году не удалось.

Несмотря на это, часть бульвара все-таки откроют для проезда. К 30 ноября будет готов участок от проспекта Комарова до 70 лет Октября и Степанца. Сейчас там монтируют контактную сеть и устанавливают временный светофор районе остановки «Поворотная».

– Обратите внимание, не будет левого поворота с бульвара Архитекторов на улицу Степанца. Это сделано для упрощения схемы, чтобы светофор работал более динамично и обеспечивал более динамичное движение через перекресток. Есть альтернатива – проезд с проспекта Комарова на Степанца. С понедельника, 2 декаря, специалисты ГИБДД и департамента транспорта будут контролировать ситуацию и регулировать режимы работы светофоров на Левобережье, – отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец. – Обратите внимание, не будет левого поворота с бульвара Архитекторов на улицу Степанца. Это сделано для упрощения схемы, чтобы светофор работал более динамично и обеспечивал более динамичное движение через перекресток. Есть альтернатива – проезд с проспекта Комарова на Степанца. С понедельника, 2 декаря, специалисты ГИБДД и департамента транспорта будут контролировать ситуацию и регулировать режимы работы светофоров на Левобережье, – отметил директор департамента транспорта

На Ватутина завершается перенос газовой сети. Перекресток также планируют открыть до конца года. В ближайшие дни движение разрешат и по правому съезду с Дмитриева на улицу Крупской. Отметим, что накануне полностью открыли движение по улице Волгоградской через бульвар Архитекторов.

– На всем протяжении бульвара мы уже уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой будем устраивать в следующем году, – сообщил первый заместитель директора ООО «Стройтраст» Игорь Шестаков. – На всем протяжении бульвара мы уже уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой будем устраивать в следующем году, – сообщил первый заместитель директора ООО «Стройтраст»

По словам представителя подрядчика, недостатка в технике или сотрудниках нет. Летом начнет работать асфальтобетонный комплекс из 50 человек.

– Работы перенесли на следующий год в связи с тем, что были неувязки в проекте. Добавились работы, которые не были предусмотрены проектом. Также возникло недофинансирование, – отметил директор БУ «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев. – Работы перенесли на следующий год в связи с тем, что были неувязки в проекте. Добавились работы, которые не были предусмотрены проектом. Также возникло недофинансирование, – отметил директор БУ «Управление капитального строительства»

В конце 2023 года проект прошел государственную экспертизу, которая уточнила объемы и стоимость работ. Реконструкция подорожала, но, чтобы не откладывать ее, контракт заключили на ту сумму, что была, исключив отдельные виды работ.

Для выполнения оставшихся работ с подрядчиком заключат дополнительное соглашение к договору. После этого компания займется благоустройством прилегающей территории, построит велодорожку, тротуары, остановки и всю контактную троллейбусную сеть, установит дорожные знаки, светофоры и т. д.