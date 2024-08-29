Компания «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко, приведет зеленую локацию в порядок бесплатно.

Стал известен инвестор Воскресенского сквера в Омске. Ранее «Омск-информ» рассказывал своим читателям о тайном благоустройстве этой территории в центре Омска. Тогда же редакции не удалось получить комментарий от администрации города.

Сегодня городские власти раскрыли интригу. Как выяснилось, Управление дорожного хозяйства и благоустройства, обслуживающее этот сквер, и АО «Основа Холдинг», близкое к депутату Госдумы Игорю Антропенко, заключили соглашение о выполнении на безвозмездной основе работ по благоустройству набережной Тухачевского от Юбилейного моста до здания № 1 по улице Петра Некрасова, включая территорию сквера «Воскресенский». Теперь благоустройство обрело официальный статус.

Уточняется, что за основу взят проект, ранее разработанный Центром компетенций по вопросам городской среды. Работы планируется выполнять этапами до середины августа 2025 года.

Как и сообщала редакция, подрядная организация, екатеринбургская ООО «Мир Камня», приступила к демонтажным работам в сквере. Сейчас на объекте продолжается разборка и погрузка демонтированной плитки и уборка песка.

Согласно проекту, в Воскресенском сквере на пешеходных дорожках устроят тротуары из гранита, брусчатки и цветного гранитного плитняка. Предполагается сделать велосипедные дорожки с асфальтобетонным покрытием, деревянные настилы, рулонный газон и установить декоративные опоры освещения.

Напомним, что компания «Основа Холдинг» планирует застраивать высотками территорию ТЭЦ-1. Проект одобрили неделю назад на областном архитектурно-градостроительном совете. Судя по всему, благоустройство Воскресенского сквера пошло инвестору «в нагрузку», в обмен на возможности возведения элитного жилья.