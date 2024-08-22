На стрелке Оми и Иртыша планируется возвести высотку. Кроме того, появится пешеходный мост через Омь.

На вчерашнем заседании областного архитектурно-градостроительного совета обсуждали проект застройки территории ТЭЦ-1 на улице Некрасова. Идея возведения элитного жилого комплекса принадлежит ГК «Основа Холдинг», близкой к депутату Госдумы Игорю Антропенко.

Представленные архитектурным бюро ASADOV эскизы несколько отличались от ранее показанных. Глава бюро Александр Асадов пояснил, что на стрелке Иртыша и Оми планируют возвести высотку. По его словам, квартал должен соответствовать общемировым трендам, включая здание повышенной этажности – до 25 метров, сообщает «Город 55». Кроме того, на новых изображениях появился дополнительный пешеходный мост через Омь.

Площадь земельного участка составляет 28 024 кв. м, площадь помещений МКД – 73 130 кв. м, площадь застройки – 11 300 кв. м.

На июльском заседании городского архитектурного совета проект раскритиковали и рекомендовали провести общественные слушания. На последнем заседании мнение кардинально поменялось и инициативу инвестора одобрили.

Напомним, что идея застройки ТЭЦ-1 муссируется уже три года. Из здания ТЭЦ предложили сделать общественный центр, а рядом построить 3 жилых дома. Однако мэрия и омские архитекторы тогда «завернули» идею, посчитав, что это испортит исторический центр города.