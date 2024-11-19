Омичей удивило наличие указателя на улице Маяковского.

Сегодня, 19 ноября, участница чата «Фадина общается» спросила, почему на улице Маяковского появился указатель о завершении работ, хотя там еще ремонтируют дорогу. Омичка рассказала, что это ее сильно удивило и возмутило, потому что объем работы такой, что там «конь не валялся».

В омской мэрии прокомментировали в эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что работы на указанном участке еще не завершились и сейчас продолжается претензионная работа с подрядчиком.

Омичи уточнили, по какой причине тогда появился указатель на еще не отремонтированной улице. В городской администрации рассказали, что «указатель установлен в рамках проведения работ» и его установка включена в договор.

Фото: из чата «Фадина общается»