Первый раз Олег К. отправился в колонию в 21 год за 6 изнасилований. Его соседи и не подозревали об этом.

Появились подробности о предполагаемом убийце 15-летней московской школьницы Евангелины А. Девочка пропала 22 июля в районе гостиницы «Ника». На 4-й день ее тело нашли возле лодочной станции на улице 3-й Островской. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Родители ребенка с самого начала настаивали именно на этой версии.

По результатам посмертной экспертизы у девочки оказался поврежден щитовидный хрящ. Можно предположить, что перед гибелью ее душили. Смерть наступила в результате утопления.

2 ноября стало известно о задержании предполагаемого убийцы, 41-летнего токаря Олега К. Его взяли под стражу до 22 декабря. Известно, что задержанный был судим за половые преступления и заражал потерпевших венерическими заболеваниями.

При этом соседи предполагаемого маньяка вспоминают его как тихого, спокойного ребенка.

– Олег был очень вежливым ребенком. Идешь по улице, всегда скажет: «Здрасьте, тетя Таня!» Тихий мальчик. В школе с ним никаких проблем не было, я точно знаю, – цитирует соседку Татьяну Николаевну Om1.ru. – Ни он никого не обижал, ни его. А уж животных как любил! У них была тогда корова, он сам за ней ухаживал.

Однако потом оказалось, что в компании Олег познакомился с девочкой, из-за которой в 21 год первый раз попал в колонию. К тому моменту у маньяка было 6 жертв.

– Она жила на улице Инженерной по соседству. Написала на него заявление, – рассказала другая соседка, Валентина Николаевна. –Изнасилование! Мы все сильно удивились, когда узнали. Его и с девушкой никогда не видели, такой скромный. А тут – изнасилование. Сначала даже не верили, думали, что она оговорила парня. А потом во время следствия обнаружилось еще пять потерпевших. Он был тогда совсем малолетка. Отсидел лет 15.

Выяснилась и еще одна важная деталь. Перед тем как устроиться на работу токарем и совершить крайнее преступление, Олег К. отбывал наказание в колонии за серию изнасилований. В том уголовном деле было восемь эпизодов по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.