По данным инсайдеров, девочку перед гибелью придушили.

Появились неформальные подробности экспертизы 15-летней московской школьницы Евангелины А. Школьница пропала 22 июля возле гостиницы «Ника». Ее искали всем городом и на 4-й день обнаружили тело в Иртыше, в нескольких километрах от места пропажи, на лодочной станции в районе 3-й Островской. Родители подростка до последнего настаивали на том, что ребенка убили.

Вчера стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Его взяли под стражу до 22 декабря. Известно, что задержанный уже «раскололся», заявив, что «убил ради убийства». Ранее он был неоднократно судим за половые преступления.

По информации источников в силовых структурах «СуперОмска», известны результаты посмертной экспертизы. Смерть наступила в результате утопления, кроме того, обнаружено повреждение щитовидного хряща. То есть можно предположить, что перед смертью девочку задушили.

Есть и еще одна любопытная деталь. По данным НГС55, на теле жертвы был обнаружен геном убийцы, но информация об этом официально не подтвердилась.

По-прежнему расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).