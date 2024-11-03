Олег К. раньше был судим за изнасилование.

Появилась конкретика по убийце московской школьницы Евангелины А., погибшей в Омске. Подросток пропал 22 июля возле гостиницы «Ника». Ее искали всем городом и на 4-й день обнаружили тело в Иртыше, в нескольких километрах от места пропажи, на лодочной станции в районе 3-й Островской. Родители подростка настаивали на том, что ребенка убили.

Вчера стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Его взяли под стражу до 22 декабря. Известно, что задержанный заявил, что «убил ради убийства». Ранее он был судим за половые преступления.

По результатам посмертной экспертизы, у девочки оказался поврежден щитовидный хрящ. Можно предположить, что перед гибелью ее душили. Смерть наступила в результате утопления.

Что касается убийцы, то, по данным «СуперОмска», им является 41-летний Олег К., который работал токарем на одном из омских предприятий.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По информации источников ресурса, ранее мужчина был судим за изнасилование.