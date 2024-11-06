Ранее задержанный омич был судим за несколько эпизодов изнасилований.

Появились новые подробности о задержанном предполагаемом убийце 15-летней московской школьницы. Евангелина А. пропала 22 июля в районе гостиницы «Ника». Ее тело нашли на четвертый день в районе лодочной станции на 3-й Островской, в нескольких километрах от места пропажи. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Родители школьницы с самого начала настаивали на этой версии.

По результатам посмертной экспертизы, у девочки оказался поврежден щитовидный хрящ. Можно предположить, что перед гибелью ее душили. Смерть наступила в результате утопления.

В субботу, 2 ноября, стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Его взяли под стражу до 22 декабря. Известно, что задержанный заявил, что «убил ради убийства». Ранее он был судим за половые преступления.

Обвиняемый, 41-летний Олег К., по версии следствия, работал токарем на одном из омских предприятий.

Появились и другие детали. Так, по информации ТОР24, в 2004 году мужчина был судим сразу по нескольким эпизодам изнасилования и насильственных действий сексуального характера, которые повлекли заражение потерпевших венерическими заболеваниями.