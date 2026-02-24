«Давно назрело»: в Омске массово закрываются магазины одежды под натиском маркетплейсов

Бутики покидают рынок пачками, не выдерживая конкуренции с интернет-гигантами.

В последнее время многие российские регионы столкнулись с резким падением числа магазинов одежды. Согласно недавнему исследованию «РИА Новости», только за прошедший год их стало меньше на целых 4,7 %, а за последние четыре года с рынка ушел примерно каждый десятый бизнес. Больше всего пострадали крупные города, такие как Нижний Новгород и Новосибирск, где количество торговых точек одежды сократилось соответственно на 18 % и 16 %. Третье место занял Омск, потерявший 14 % своих магазинов.

С прошлой осени о своем желании покинуть омский рынок заявили сразу несколько популярных бутиков одежды. «Омск-информ» вспомнил, какие магазины закрылись, по какой причине это произошло. А заодно и проанализировал недостатки интернет-торговли.

В ТЦ и на бойких местах

В основном «приказавшие долго жить» торговые точки не принадлежали к массовым сетям, но располагались на оживленных улицах или в ТЦ. Явно рассчитывая привлечь покупателей. Маленькие, «ламповые» магазинчики сдались под давлением интернет-продаж.

Так, в начале октября прошлого года о закрытии объявила сеть шоурумов Mix Brend, проработавшая в Омске шесть лет. Обе точки, расположенные в ТЦ и «Терминал», разом прекратили работу. Последний магазин на улице Масленникова закрылся еще раньше.

Причину владелец не назвал. Только пост в соцсети оповестил покупателей о закрытии с благодарностью за долгие годы сотрудничества.

Затем о своем закрытии объявил магазин одежды ShopTop. Владельцы отметили, что изменение повышения ставки НДС для малого бизнеса приведет к увеличению расходов. Продолжать продавать товары по низким ценам будет сложно, поэтому они предпочли закончить работу, нежели повышать стоимость.

Сеть уже переросла уровень маленьких магазинов, но еще не достигла статуса крупных сетей, поэтому оставаться «средней» точкой стало нерентабельно. Магазин работал в Омске шесть лет.

В ноябре стало известно о закрытии мультибрендового магазина одежды Corner в микрорайоне Серебряный Берег. В Омске бизнес работал более трех лет. В бутике можно было найти одежду российских брендов. Причину закрытия в торговой точке не уточнили.

Также в Омске закрылся шоурум MILIS в ТК «Континент-2». Владельцы бизнеса обещали постараться сохранить ассортимент и цены на товары. О причинах закрытия бутика не сообщалось.

Вторая точка MILIS неподалеку от Омской филармонии продолжила свою работу в привычном режиме.

Популярный магазин Paradise, находившийся на Любинском проспекте, тоже опустел. В конце декабря владельцы объявили ликвидацию товаров и начали поиск арендаторов.

О причинах закрытия омичам не сообщили. Судя по данным сервиса 2ГИС, на месте бутика появится филиал популярной кофейни.

Авторские магазинчики тоже ушли

Авторская одежда тоже не выдержала конкуренции. В конце ноября прекратил работу Irinaruman boutique на улице Ленина, которым владела предпринимательница Ирина Руман. Там продавались спортивные костюмы, платья, комбинезоны и другие наряды собственного производства.

Бизнесвумен рассказала, торговля одеждой по нынешним ценам перестала приносить прибыль. Последние партии изделий ей пришлось продать со скидками только из уважения к «любимым покупателям». Также Руман намекнула, что продолжит выпускать свой бренд одежды, но это уже будет сегмент выше среднего.

В декабре о закрытии объявил универмаг «Дружба», расположенный на улице Ленина. Магазин был открыт в конце 2023 года известным омским дизайнером Александрой Давыдовой. Его основной целью была поддержка локальных брендов и предоставление жителям города доступа к стильной одежде и аксессуарам от российских, в том числе омских, дизайнеров.

Летом прошлого года бутик выставляли на продажу. Тогда его предлагали приобрести за 2,5 млн рублей. Несмотря на попытку реализации бизнеса, универмаг все же прекратил работу.

Совсем недавно, в январе, прекратил свою деятельность магазин женской одежды больших размеров LModel`. Шоурум располагался в «Новом доме» на проспекте Карла Маркса.

Напомним, что основательницей магазина была омская предпринимательница Алена Калагурова, трагически погибшая в авиакатастрофе в августе 2024 года. После ее смерти работа магазина временно приостановилась, но вскоре была возобновлена.

Ранее «Омск-информ» пытался выяснить, почему магазин одежды решили закрыть. Однако сотрудники наотрез отказались называть причины ликвидации бизнеса.

Помимо бутиков с одеждой недавно в Омске закрылся и обувной магазин. Филиал «Монро» на проспекте Карла Маркса работал почти два десятка лет.

Ранее работу прекратил и другой филиал этой сети – на улице Серова. Однако в Омске еще остаются пять точек. Они располагаются на улицах Масленникова, Заозерной, 12-го Декабря, на проспектах Комарова и Мира.

Покупки на диване

Причина такого массового ухода кроется на поверхности. В последние годы продолжают набирать популярность покупки через Интернет. За год, по данным «Коммерсантъ», число пунктов выдачи заказов в России выросло на 44,7 %. По состоянию на 1 января их насчитывалось более 226 тыс.

В Омске количество ПВЗ выросло на 53,8 %. Это больше, чем в Москве (24 %) и Санкт‑Петербурге (27,7 %). Однако, несмотря на это, Омск остается городом-миллионником с наименьшим числом ПВЗ.

Естественно, такая тенденция не может не влиять на оффлайн-покупки. Сегодня покупатели выбирают маркетплейсы по ряду причин. Во-первых, возможность сделать заказ поздно вечером, лежа на диване, и забрать его по пути с работы за 2 минуты значительно экономит время. Во-вторых, на маркетплейсах представлены миллионы товаров, которые физически невозможно выставить на полках даже самого большого гипермаркета. В-третьих, покупатель избавлен от порой назойливого внимания консультантов и может выбирать товар столько времени, сколько ему нужно.

Нельзя не отметить и разницу в цене. В большинстве случаев онлайн-покупки обходятся дешевле покупок «по старинке». На маркетплейсах можно найти самый выгодный вариант или заказать товар, отследив самую низкую стоимость по специальному графику.

Ожидания и реальность

Несмотря на столь большое количество плюсов онлайн-шоппинга, полностью перейти в цифровой режим рынок скорее не сможет. Далеко не все вещи можно доставить без риска. Например, хрупкие товары могут пострадать в процессе транспортировки или многократной перегрузки на складах.

К тому же товары на профессиональном фото могут сильно отличаться от того, что на самом деле придет покупателю в коробке (размер, цвет, качество и т. д.) Возврат в таких случаях, наоборот, отнимает время, которое пользователи маркетплейсов хотели сэкономить, не отходя далеко от дома. Для полной трансформации необходимо решить эти вопросы.

Маркетплейсы затмят бутики

О причинах массового закрытия магазинов одежды со стороны предпринимателей рассказал в беседе с «Омск-информом» известный экономист, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при правительстве РФ Сергей Евсеенко. Ключевым фактором, по его мнению, является разница в издержках. Классические магазины становятся менее конкурентоспособными, особенно если речь идет о широко распространенных брендах.

– На маркетплейсах совсем другие издержки: не нужны торговые площади, продавцы-консультанты, склады и так далее. Поэтому магазины и закрываются, особенно если они пересекаются по ассортименту. Если это известные бренды, магазину торговать гораздо сложнее: у него издержки выше. Это давно назрело, – объяснил эксперт.

Однако эксперт также выделил серьезную социальную проблему, возникающую из-за этой трансформации. В связи с закрытием магазинов продавцы потеряют работу, а на маркетплейсах особо не заработаешь.

– Маркетплейсы не так много платят. Поэтому куда деваться людям, которые сейчас работают в торговле? Это большая проблема, – отметил Сергей Евсеенко.

Будущее традиционной торговли, по мнению экономиста, выглядит весьма неопределенным. Если законодательство не сможет уравнять условия для оффлайн- и онлайн-магазинов, то маркетплейсы затмят бутики.

– Здесь ничего не поделаешь. Если их не уравняют с точки зрения налогов, то тот вид торговли, о котором мы говорим, будет постепенно уходить. А маркетплейсы не дадут надежды обычным магазинам выжить в принципе, – резюмировал Евсеенко.

В результате магазины одежды в Омске вынуждены массово закрываться. Перед владельцами встает серьезный вопрос: как выдержать цифровизацию и при этом остаться востребованными.

Если государство не примет меры по выравниванию налогового режима, то выживут, скорее всего, только те предприятия, которые смогут максимально оптимизировать свои расходы и найти новый способ для привлечения покупателей.