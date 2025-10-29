В центре Омска закрывается популярный магазин одежды с «рекордными» продажами

Владельцы не хотят повышать цены.

omskinform.ru

Магазин одежды ShopTop в Омске сообщил о своем закрытии. Он будет открыт до конца декабря, а с нового года прекратит работу.

– Не потому, что все плохо – наоборот, у нас рекорды. Но с нового года меняются законы, да и за последние пару лет многое изменилось, мы старались держать цены до последнего, но в следующем году рост цен неизбежен, а это уже не вписывается в политику нашего магазина. Мы переросли формат маленького незаметного магазина, но и до уровня гигантов пока еще не доросли. А быть «посередине» – больше нельзя, – сообщает Telegram-канал магазина.

Магазин работал в Омске 6 лет. Отметим, что владельцы не исключают, что он когда-нибудь снова откроется.