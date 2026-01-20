Из закрытия шоурума погибшей омской предпринимательницы сделали тайну

Сейчас магазин одежды готовят к продаже.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске закрывается магазин женской одежды больших размеров LModel’, ранее принадлежавший предпринимательнице Алене Калагуровой, погибшей в авиакатастрофе.

«Омск-информ» начал выяснять, почему магазин одежды решили закрыть. Однако сотрудники магазина наотрез отказались называть причины ликвидации бизнеса.

– А почему я должна отвечать на этот вопрос? Или вы хотите купить наш магазин? – ответили в магазине.

Вероятно, магазин спешно готовят к продаже.

Напомним, что основательницей магазина была омская предпринимательница Алена Калагурова, которая трагически погибла в авиакатастрофе в августе 2024 года вместе с омским бизнесменом Сергеем Федоровым за штурвалом. Предприниматели потерпели крушение на частном легкомоторном самолете в Приморском крае.

По выводам экспертов, основной причиной трагедии стала дезориентация пилота в пространстве при полете в облаках. Основной причиной потери ориентации назван недостаток квалификации у предпринимателя.

После смерти предпринимательницы работа магазина временно приостановилась, но вскоре была возобновлена. Всего в городе работали два магазина LModel’, однако сейчас остался лишь один – в бизнес-центре «Новый дом» на ул. Карла Маркса. Последний, судя по всему, и готовят к продаже.