Обломки самолета нашли в прошлом году.

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы, в результате которой погибли два жителя Омска. В прошлом, 2024 году в Приморском крае потерпел крушение частный легкомоторный самолет Bristell RG, на борту которого находились омские предприниматели Сергей Федоров и Алена Калагурова, совершавшие самостоятельный туристический перелет по Дальнему Востоку.

Днем 6 августа 2024 года воздушное судно вылетело с аэродрома Пушистый (Корсаков) на Сахалине и должно было приземлиться на аэродроме Новороссия в Приморье.

Катастрофа произошла в условиях облачности, мелкого дождя и тумана. По выводам экспертов, основной причиной трагедии стало дезориентирование пилота в пространстве при полете в облаках. Основной причиной потери ориентации назвали недостаток у пилота квалификации для полета по приборам.

Пилот, имеющий инженерное образование, обучался на частного пилота в течение нескольких лет. Первоначальное обучение он прошел в 2018–2019 годах, а в 2020 и 2024 годах повышал квалификацию. Имея необходимое количество налетанных часов, пилот, похоже, не сумел адекватно среагировать на неблагоприятные погодные условия.

Самолет, приобретенный в 2022 году, базировался на аэродроме Поповка и хранился в ангаре. Поддержка воздушного судна производилась на основании устной договоренности, что не позволило точно оценить его техническое состояние в ходе расследования.