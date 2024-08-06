Легкомоторный самолет BRISTELL RG 6 днем 6 августа вылетел с аэродрома на Сахалине и должен был приземлиться в Приморском крае. Судно в пункт назначения не прибыло.

В Приморском крае потерпел крушение легкомоторный самолет BRISTELL RG, на борту которого находились два человека, сообщает Восточное МСУТ СК России. По данным ведомства, днем 6 августа воздушное судно вылетело с аэродрома «Пушистый» (Корсаков) на Сахалине и должно было приземлиться на аэродроме Новороссия в Приморье.

– В назначенное время воздушное судно в пункт назначения не прибыло, и связь с ним утрачена. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и граждан, – сообщили в СК РФ.

По данным телеграм-канала «112», на борту лайнера находились авиапутешественники из Омска Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск – Камчатка – Сахалин – Приморский край. На аэродроме «Новороссия» самолет ждали в 8 утра по местному времени (полдень по омскому).

Крушение легкомоторного самолета наблюдали диспетчеры воинской части ПВО, сообщившие в службы правопорядка, что борт упал на Лысой горе Серебряного перевала. Ее высота составляет 1800 метров. По предварительным данным, полет проходил в условиях густого тумана.