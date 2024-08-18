Торговые точки сети LModel’ предпринимательницы Алены Калагуровой работают в городке Нефтяников и на Левом берегу.
В Омске возобновили работу магазины сети LModel’ предпринимательницы Алены Калагуровой, погибшей в авиакатастрофе в Приморском крае. Торговые точки временно закрылись сразу после известий о гибели основательницы сети.
Как уже сообщало РИА «Омск-информ», Калагурова погибла 6 августа. Двухместный легкомоторный самолет под управлением ее спутника Сергея Федорова рухнул в районе посадочной площадки «Новороссия» на сопке Стеклянная Шкотовского района Приморского края. Самолет летел с Сахалина, где до этого побывали омские путешественники. Прощание с Аленой Калагуровой прошло 14 августа, ее похоронили в Омске.
– Мы продолжаем свою работу в обычном режиме, – говорится в сообщении сети LModel’ в соцсети «ВКонтакте».
LModel’ представлена двумя торговыми точками, работающими в городке Нефтяников и на Левом берегу.