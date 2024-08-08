Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Откроются ли они снова, пока не сообщается.
В Омске закрылись магазины одежды +size LModel’, которые принадлежали предпринимательнице Алене Калагуровой, погибшей при крушении самолета в Приморье. Когда магазины откроются вновь, и откроются ли, пока неизвестно.
– Многие уже знают, что произошла большая трагедия – крушение самолета в Приморье. Алены больше нет, и это огромное горе, – сообщили вчера в паблике магазина.
Напомним, 6 августа двухместный легкомоторный самолет с омскими путешественниками рухнул в районе посадочной площадки «Новороссия» на сопке «Стеклянная» Шкотовского района Приморского края. И Алена Калагурова, и пилот Сергей Федоров погибли.
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·Экономика/Бизнес

Откроются ли они снова, пока не сообщается.
В Омске закрылись магазины одежды +size LModel’, которые принадлежали предпринимательнице Алене Калагуровой, погибшей при крушении самолета в Приморье. Когда магазины откроются вновь, и откроются ли, пока неизвестно.
– Многие уже знают, что произошла большая трагедия – крушение самолета в Приморье. Алены больше нет, и это огромное горе, – сообщили вчера в паблике магазина.
Напомним, 6 августа двухместный легкомоторный самолет с омскими путешественниками рухнул в районе посадочной площадки «Новороссия» на сопке «Стеклянная» Шкотовского района Приморского края. И Алена Калагурова, и пилот Сергей Федоров погибли.
1100