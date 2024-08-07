Обнаружены обломки легкомоторного самолета.

Спасательная операция по поиску омичей Сергея Федорова и Алены Калагуровой в Приморье завершена. Обломки легкомоторного самолета Bristell RGRA-5500G обнаружили в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет BRISTELL RG с омскими авиапутешественниками должен был приземлиться в восемь часов утра по местному времени (в полдень по омскому) на аэродроме «Новороссия» в Приморье. Воздушное судно летело с аэродрома «Пушистый» (Корсаков) на Сахалине. В назначенное время самолет в пункт назначения не прибыл, связь с ним была утрачена. Сергей Федоров не учел предупреждение МЧС о плохих метеоусловиях. По предварительным данным, причиной крушения стали сильный туман и ливень, в условиях которых самолет врезался в сопку.