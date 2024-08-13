Омск-Информ
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·Общество

Траурная церемония запланирована на 14 августа.

Стало известно о дате и времени прощания с погибшей при крушении самолета в Приморье предпринимательницей Аленой Калагуровой. Отпевание усопшей пройдет завтра, 14 августа, в Воскресенском соборе на улице Партизанской с 12 до 13 часов.

 Двухместный легкомоторный самолет с омскими путешественниками рухнул в районе посадочной площадки «Новороссия» на сопке «Стеклянная» Шкотовского района Приморского края 6 августа. Останки Алены Калагуровой и пилота Сергея Федорова нашли спустя непродолжительное время. Бутики предпринимательницы, где продавалась одежда формата «плюс сайз», закрылись.

·Общество

Траурная церемония запланирована на 14 августа.

Стало известно о дате и времени прощания с погибшей при крушении самолета в Приморье предпринимательницей Аленой Калагуровой. Отпевание усопшей пройдет завтра, 14 августа, в Воскресенском соборе на улице Партизанской с 12 до 13 часов.

 Двухместный легкомоторный самолет с омскими путешественниками рухнул в районе посадочной площадки «Новороссия» на сопке «Стеклянная» Шкотовского района Приморского края 6 августа. Останки Алены Калагуровой и пилота Сергея Федорова нашли спустя непродолжительное время. Бутики предпринимательницы, где продавалась одежда формата «плюс сайз», закрылись.