В Омске закрылся магазин федеральной сети, проработавший почти 20 лет

Однако у бренда остались другие филиалы.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске закрылся обувной магазин «Монро» на проспекте Карла Маркса, который работал почти два десятка лет. Информация об этом появилась в 2ГИС.

Ранее работу прекратил и другой филиал этой сети – на улице Серова. Однако в Омске еще остаются пять точек. Они располагаются на улицах Масленникова, Заозерной, 12-го Декабря, на проспектах Комарова и Мира.

Ранее сообщалось о закрытии и других магазинов в Омске. Например, перестали работать шоурумы MILIS.