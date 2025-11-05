Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске закрывается мультибрендовый магазин одежды

Последним днем его работы будет 7 ноября.

В Омске продолжают закрываться магазины одежды. На этот раз работу прекращает Corner в микрорайоне Серебряный Берег.

– К сожалению, вынуждены сообщить, что Corner заканчивает свою работу 7.11, – сообщается в соцсетях компании.

Напомним, Corner работал в Омске более трех лет. В нем можно было найти одежду российских брендов. Причину закрытия в магазине не уточнили.

Ранее в Омске о закрытии заявили Mix Brend и ShopTop.

