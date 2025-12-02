В Омске закрывается универмаг на Любинском проспекте

Магазин проработает до конца января.

2ГИС

Универмаг дизайнеров «Дружба», расположенный в самом центре Омска на улице Ленина, объявил о своем закрытии. Об этом стало известно из соцсетей магазина.

– Дорогие наши, любимые покупательницы! К сожалению, сообщаем, что универмаг дизайнеров «Дружба» закрывается, – говорится в сообщении.

Магазин продолжит работу до 21 января 2026 года, после чего окончательно прекратит работу. Причины закрытия не разглашаются.

Отметим, что универмаг «Дружба» был открыт в конце 2023 года известным омским дизайнером Александрой Давыдовой. Его основной целью была поддержка локальных брендов и предоставление жителям города доступа к стильной одежде и аксессуарам от российских, в том числе омских, дизайнеров.

Примечательно, что летом текущего года бутик выставляли на продажу. Тогда его предлагали приобрести за 2,5 млн рублей. Несмотря на попытку реализации бизнеса, универмаг все же прекратит свою деятельность в начале следующего года.